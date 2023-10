Finanza: Calandrini (Fd'I), S&P conferma fiducia nel sistema economico italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha fatto un ottimo lavoro con la manovra. Lo dimostra ora anche il giudizio della Standard & Poor's che ha confermato il rating dell'Italia a BBB/A-2 senza revisione dell'outlook, che resta stabile. Le proiezioni di crescita del Pil lo vedono oltre l'1 per cento nel 2025". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della V commissione Bilancio. Quest'anno, ricorda, "la crescita è stimata per lo 0,9 per cento, al di sopra dell'obiettivo del governo. L'agenzia di rating ha messo in evidenza anche la capacità di propulsione che il Pnrr riformulato dal governo Meloni avrà per la Nazione. Insomma, una nuova dimostrazione della fiducia nel sistema economico italiano e nella serietà del governo". "Continueremo a lavorare nelle prossime settimane per affrontare al meglio le sfide derivate da questo contesto storico tutt'altro che semplice, ma siamo sulla strada giusta", conclude.(Com)