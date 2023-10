Roma: Uil Lazio, bene protocollo con Acea per garantire sicurezza e trasparenza appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La storia di Agenzia Nova è racchiusa nei suoi prodotti, in quei lanci di agenzia che ci informano puntualmente su ciò che sta accadendo intorno a noi" Alberto Civica

segretario generale di Uil Lazio

21 luglio 2021

- Garantire occupazione, legalità, trasparenza e sicurezza e rafforzare prevenzione ed azioni di controllo, oltre che promuovere l’innovazione tecnologica. Queste le finalità del protocollo Carta della persona e partecipazione, firmato ieri dalla UilTec Uil insieme a Filctem Cgil e Flaei Cisl, in Acea. "Un protocollo - commenta il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica - che rappresenta sicuramente un passo avanti per restituire dignità al lavoro, ai lavoratori e alle lavoratrici dell’azienda mantenendo alta la guardia sulla sicurezza che, purtroppo, nonostante le numerose battaglie del sindacato e la conseguente legge regionale, rimane un punto debole del mercato del lavoro, sul quale tutti dobbiamo impegnarci a fare di più. A partire dalle istituzioni e dalle aziende appunto, non sempre in linea con le normative previste in tema di sicurezza e di trasparenza sugli appalti. Protocolli del genere rappresentano certamente un punto di partenza importante ma ad ogni documento deve seguire un impegno concreto per evitare il ripetersi di appalti al massimo ribasso e tragedie umane ormai troppo frequenti”. (Com)