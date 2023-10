Medio Oriente: principe ereditario Kuwait, violenza israeliana è risultato inattività internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La violenza di questi giorni delle forze israeliane contro i palestinesi è il risultato dell'inattività della comunità internazionale e del suo doppio standard quando si tratta della questione israelo-palestinese. Lo ha detto il principe ereditario del Kuwait, Mishal al Ahmad al Jaber Al Sabah, al Summit per la pace in corso al Cairo, sottolineando: "Le forze israeliane effettuano continui attacchi aerei contro i nostri fratelli e sorelle a Gaza" e continuano a "danneggiarne le risorse idriche ed energetiche". Il Kuwait esorta Israele a "interrompere la violenza in modo che gli aiuti possano arrivare a Gaza", e sottolinea il diritto dei palestinesi ad avere un proprio Stato indipendente, ha affermato il principe ereditario. (Cae)