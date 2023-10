© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa conferenza "è molto importante dopo il terribile attacco di Hamas che si è abbattuto su civili inermi con un’efferatezza senza precedenti che lascia inorriditi e va condannata senza 'se' e senza 'ma'”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. (Rin)