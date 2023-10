© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ interesse di tutti leader che quanto sta accadendo a Gaza "non diventi un conflitto molto più ampio, non si trasformi in una guerra di religioni e uno scontro di civiltà, rendendo vani gli sforzi fatti in questi anni”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. (Rin)