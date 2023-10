© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io vado per logica: mantenere lo stadio solo per i concerti prevede che debba vivere solo in estate, quindi non so se economicamente sia sostenibile". Lo ha detto Fedez, a margine dell'inaugurazione del centro Tog Carlo de Benedetti a Milano. Onestamente "non ho una posizione in merito all'abbattimento o meno dello stadio di San Siro, non mi sono fatto un'idea in merito", ha concluso. (Rem)