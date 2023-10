Medio Oriente: Sanchez (Spagna), soluzione a due Stati per garantire pace e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre una soluzione che garantisca due Stati, quello israeliano e quello palestinese, per garantire la pace e la sicurezza. Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, al Summit per la pace in corso al Cairo. “Occorre sfruttare tutto il potenziale a disposizione per evitare un’escalation”, ha detto Sanchez, sottolineando la necessità di proteggere i civili, garantendo assistenza umanitaria al popolo palestinese e procedendo con la liberazione immediata degli ostaggi israeliani.(Cae)