Medio Oriente: capo Consiglio presidenza Libia, stop a piano operazione di terra a Gaza

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, ha chiesto l'interruzione del piano israeliano di effettuare un'operazione di terra nella Striscia di Gaza. Nel suo intervento al Summit per la pace al Cairo, Menfi ha detto: “È necessario dimostrare tutto il nostro impegno per la sicurezza della regione e del mondo rifiutando soluzioni unilaterali, in particolare i piani che mirano a costringere i residenti della Striscia di Gaza a trasferirsi con la forza nel sud”. (Cae)