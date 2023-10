© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bersaglio dell’attacco di Hamas siamo tutti noi. "E’ la ragione per cui credo sia molto importante continuare a dialogare e ragionare”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. (Rin)