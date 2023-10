© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terrorismo ha colpito il mondo mussulmano più di quanto abbia colpito l’occidente. "Quanto accaduto ha indebolito le giuste istanze dei popoli del mondo musulmano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. (Rin)