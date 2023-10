© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hamas utilizza il terrorismo "per impedire qualsiasi dialogo e qualsiasi prospettiva di arrivare per il popolo palestinese a una soluzione concreta”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. (Rin)