Medio Oriente: Meloni, reazione Israele non sia ispirata da sentimenti vendetta

- Uno Stato è "pienamente legittimato a rivendicare il proprio diritto ad esistere ed alla sicurezza ma la reazione di uno Stato non può mai essere motivato da sentimenti di vendetta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. “Uno Stato fonda la sua reazione su precise ragioni di sicurezza, commisurando la sua forza e tutelando la popolazione civile”, ha aggiunto Meloni, dicendosi fiduciosa che questa sia “la volontà di Israele”. (Rin)