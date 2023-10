© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo fare l’impossibile per evitare un escalation della crisi ed evitare di perdere il controllo, "perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. (Rin)