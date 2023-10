© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deve riprendere un’iniziativa politica per una soluzione strutturale della crisi sulla prospettiva dei due popoli e due Stati. "Una soluzione che deve essere concreta ed avere una tempistica definita”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. (Rin)