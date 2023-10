© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oman sostiene gli sforzi internazionali volti a raggiungere un cessate il fuoco in Medio Oriente, fermare lo spargimento di sangue e trasferire aiuti nella Striscia di Gaza. Lo ha detto Sayyid Shihab bin Tariq Al Said, vice primo ministro per gli affari della Difesa dell'Oman, al Summit per la pace in corso al Cairo, esortando a ripristinare le forniture idriche ed energetiche nell'enclave palestinese. (Cae)