- Sarebbe una cosa molto stupida cadere nella trappola di Hamas, il cui vero obiettivo non era “difendere il popolo ma costringere ad una reazione contro Gaza che creasse un solco incolmabile fra i Paesi arabi, Israele e l’occidente”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. (Rin)