Milano: apre il nuovo centro TOG, 3 mila mq per la cura e l'inclusione di giovani con patologie neurologiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande polo integrato e all'avanguardia tecnologica per offrire le migliori cure specialistiche a bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche, ma anche un luogo bello e aperto alla città, che comprende persino un Bistrot, dove favorire concretamente l'inclusione sociale e lavorativa di questi ragazzi e diffondere la cultura della disabilità. Oggi a Milano, in via Livigno 1, viene ufficialmente inaugurato il nuovo Centro TOG Carlo De Benedetti. La struttura sorge nell'area che ospitava le ex docce pubbliche, concessa gratuitamente per trent'anni dal Comune di Milano a Fondazione TOG - Together To Go Onlus, organizzazione non profit impegnata dal 2011 ad offrire cure gratuite a bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche. TOG ha riqualificato completamente l'area, demolendo l'edificio preesistente. Al suo posto è sorto il nuovo Centro che si sviluppa su tre piani, con una superficie complessiva di 3.000 mq e 600 mq di parcheggio interrato, energeticamente sostenibile grazie a un parco fotovoltaico. L'innovativo progetto è stato realizzato interamente con fondi privati, con un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro. Un sogno diventato realtà grazie all'azione filantropica del presidente di TOG, Carlo De Benedetti, unita al generoso supporto di tantissimi donatori - fondazioni, aziende, privati cittadini, università e musei - che hanno contribuito al progetto sia attraverso l'erogazione diretta di risorse economiche sia fornendo gratuitamente beni, servizi e tecnologie. A tagliare il nastro del nuovo polo per la disabilità infantile il presidente della Fondazione TOG Carlo De Benedetti e il segretario generale Antonia Madella; con loro il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'Assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. Presente anche la squadra di architetti e ingegneri che ha ideato il nuovo immobile, guidata dall'Arch. Ciro Noja (progetto architettonico) e dall'Ing. Maurizio Milan (direzione lavori e progetto esecutivo). (segue) (Com)