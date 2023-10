Milano: apre il nuovo centro TOG, 3 mila mq per la cura e l'inclusione di giovani con patologie neurologiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo Centro TOG può offrire cure e sostegno a 200 bambini ogni anno. Qui le famiglie possono contare su una presa in carico globale, che comprende non solo la cura e la riabilitazione ma anche l'accompagnamento educativo nel percorso scolastico e, per i più grandi, la preparazione alla vita professionale e indipendente. "TOG è nata da un impulso della mia famiglia a coinvolgere tutti in un'iniziativa filantropica - dice il presidente della Fondazione TOG Carlo De Benedetti -. Antonia è stata la nostra ispiratrice, individuando un'attività che si occupasse di aiutare bambini nati con gravi problemi neurologici. In questi 12 anni siamo cresciuti molto ed abbiamo deciso di impegnarci per creare una sede propria ed accogliere un maggior numero di bambini. Il nuovo centro TOG è da un lato la soddisfazione per il successo ottenuto in questi anni e dall'altro uno sguardo verso il futuro, impegnando importanti risorse per poter espandere l'attività e creare una seconda casa per i bambini che si affidano alle nostre cure", conclude De Benedetti. "Ricordo come fosse oggi l'Open Day di TOG nel settembre del 2012 nel Centro sanitario di viale Famagosta - dice il segretario generale della Fondazione TOG Antonia Madella -. Molte persone, amici, sostenitori; bambini che avremmo curato e famiglie che avremmo sostenuto negli anni a venire. Oggi comincia una nuova avventura: apriamo il nuovo Centro in via Livigno su un terreno del Comune di Milano". "Oggi è un giorno importante per i bambini e le famiglie che in questi anni hanno trovato in TOG un punto di riferimento e lo è anche per Milano – dice il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Con l'inaugurazione della nuova sede della Fondazione Together To Go, la città si dota di un centro di eccellenza nelle cure e nei percorsi di riabilitazione per piccoli pazienti affetti da patologie neurologiche complesse. Da tempo TOG cercava uno spazio adeguato per realizzare a pieno il progetto sociale di qualità che guida da oltre 10 anni le attività della onlus. E siamo fieri che questo spazio sia stato trovato nell'area pubblica inutilizzata delle ex docce di via Livigno". (Com)