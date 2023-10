India: manifestano per la Palestina, ma la bandiera è dell'Italia - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- In India si è tenuta una manifestazione a sostegno del popolo palestinese a Gaza nel quale i partecipanti hanno sventolato in gran numero la bandiera italiana, confondendola con quella della Palestina. Il video, circolante sulla piattaforma social X (ex Twitter), mostra i manifestanti avanzare con uno striscione “Noi indiani con la resistenza di Gaza”. La scritta è firmata dal Partito del benessere dello Stato indiano del Kerala. (Inn)