Medio Oriente: Meloni, priorità è accesso umanitario a Gaza per evitare sofferenze ed esodi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità immediata “è l’accesso umanitario” a Gaza che è “indispensabile per evitare ulteriori sofferenze della popolazione ma anche esodi di massa che contribuirebbero a destabilizzare le regione”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in occasione del Summit per la pace del Cairo, dedicato al conflitto in Medio Oriente. Allo stesso modo “dobbiamo continuare a lavorare insieme per consentire l’uscita da Gaza dei soggetti fragili e dei cittadini stranieri”, ha concluso. (Rin)