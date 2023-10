Roma: corteo Palestina tra bandiere Egitto, Tunisia e Algeria accuse a governi occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accuse ai governi e alla stampa occidentali, inclusa l'Italia, durante la manifestazione a sostegno del popolo palestinese a Roma. E alla testa del corteo, che attualmente sfila in via Tiburtina, bandiere di nazionalità diverse: palestinese, egiziana, tunisina e algerina. I manifestanti nel prendere la parola al microfono sul carro di testa stanno affermando: "La responsabilità è dei governi occidentali, per quanto sta succedendo in Palestina e la difesa di Israele da parte del governo e di tutte le forze politiche italiane, di maggioranza e opposizione", nonché "dell'informazione faziosa e falsata fornita dalla stampa italiana". Agli interventi si alternano cori quali "Netanyahu assassino" e "Siamo tutti antifascisti". Sono state inoltre annunciate altre manifestazioni a Roma il 28 ottobre e il 4 novembre.(Rer)