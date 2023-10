Roma: Rocca (Fd'I), grazie al lavoro del nostro partito su Ztl ridotti i disagi per i romani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il provvedimento Gualtieri - aggiunge Rocca - avrebbe creato solo disagi a migliaia di cittadini senza risolvere il problema, poiché, i dati ci dicono che le principali fonti di inquinamento sono altre. Limitazioni del genere nella totale assenza di un'alternativa di mobilità, visto lo stato disastroso nel quale versa il trasporto pubblico romano, avrebbe scaricato tutto il peso del provvedimento sui cittadini. Per questo noi di Fratelli d'Italia ad ogni livello istituzionale dal Campidoglio al Governo ci siamo attivati per far comprendere il problema e l'inadeguatezza del piano della Giunta Gualtieri che del resto andava ancora una volta a discriminare i cittadini a seconda del portafoglio, se hai i soldi circoli altrimenti ti arrangi. È necessario garantire la coesistenza di misure volta ad abbattere le emissioni inquinanti e il diritto alla libera circolazione di tutti i cittadini". (segue) (Com)