Roma: Rocca (Fd'I), grazie al lavoro del nostro partito su Ztl ridotti i disagi per i romani (3)

- "Attendiamo per fine mese il decreto del Governo che prevederà anche una serie di incentivi per migliorare la qualità dell'aria e i mezzi in circolazione, del resto i dati di Roma sono in netto miglioramento e questo ci era già stato confermato dagli uffici tecnici, infatti, sarebbe stato totalmente inutile limitare la circolazione da marzo a novembre perché in quel periodo non sono mai stati superati i limiti previsti dalle norme, piuttosto - conclude Rocca -chiediamoci come sia stato possibile sforare i limiti durante il lockdown quando le macchine non circolavano. Evidentemente le fonti di inquinamento sono altrove", conclude Rocca. (Com)