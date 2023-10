Gaza: Tajani, convogli attraverso Rafah sono i primi importanti risultati dell'attività diplomatica del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I convogli che passano attraverso il valico di Rafah sono i primi importanti risultati dell'azione diplomatica del governo a tutela dei civili palestinesi. Lo ha scritto su X (ex Twitter) il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Stanno entrando attraverso il valico di Rafah i convogli per gli aiuti a Gaza. Sono i primi importanti risultati dell'azione diplomatica del governo a tutela dei civili palestinesi. Continuiamo a lavorare per mettere in salvo più persone possibile e liberare gli ostaggi", ha scritto Tajani. (Res)