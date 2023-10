Banche: Sileoni (Fabi), contratto nazionale a rischio, pronti a mobilitare categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è il rischio che il contratto nazionale di lavoro del settore bancario “non si faccia e che l’Abi sparisca. Due rischi che non vorrei mai si concretizzassero, anzi io mi auguro che anche Intesa rientri al più presto all’interno del Comitato sindacale Abi”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, in un’intervista a “Milano-Finanza”. “Vogliamo rinnovare il contratto nazionale in tempi rapidissimi, altrimenti salta tutto, perché gli stipendi sono fermi da anni e l’inflazione logora il potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori. E deve essere chiaro che, se i tempi si allungano, mobiliteremo la categoria, anche con decisioni e iniziative che faranno scalpore. Non esiste solo lo sciopero, esistono altri modi per farsi sentire e per farsi rispettare che neanche le banche possono evitare”, ha aggiunto. (Rin)