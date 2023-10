Maltempo: Coldiretti, 8 eventi estremi in 24 ore, da trombe d’aria a nubifragi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registra quest'anno - spiega Coldiretti - un taglio del 10 per cento della produzione di grano, del 60 per cento per le ciliegie e del 63 per cento delle pere mentre il raccolto di miele è sceso del 70 per cento rispetto allo scorso anno, secondo l'analisi Coldiretti e si è verificato un calo anche per il pomodoro e per la vendemmia (-12 per cento). L'improvviso cambio di stagione mette ora a rischio anche le colture che per il caldo hanno prolungato la stagione – spiega la Coldiretti – dalle melanzane ai peperoni, dalle zucchine ai cetrioli, mentre sono ancora in corso le raccolte del pomodoro da salsa, del mais e del riso ed è appena iniziata quella delle olive con il centro nord che ha già perso un terzo della produzione. Nei frutteti – sottolinea Coldiretti – si teme per gli agrumi, dalle arance ai mandarini, per mele e pere che sono in piena fase di raccolta e per le produzioni di cachi e kiwi dove una grandinata può devastare il lavoro di un intero anno. L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti climatici, ma è anche il settore più impegnato per contrastarli – continua la Coldiretti – si tratta di una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla climatologia e gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque. Servono – conclude la Coldiretti – investimenti anche grazie al Pnrr per la manutenzione, risparmio, recupero e regimazione delle acque, un impegno per la diffusione di sistemi di irrigazione a basso consumo, ma anche ricerca e innovazione per lo sviluppo di coltivazioni resistenti. (Com)