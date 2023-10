Pakistan: atteso oggi rientro dell'ex premier in esilio Sharif, Lahore in festa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ atteso oggi in Pakistan il ritorno in patria dell’ex primo ministro Nawaz Sharif, in esilio da quattro anni. L’ex premier, che ha ricoperto la carica tre volte, ha trascorso gli ultimi giorni a Dubai ed è partito questa mattina su un volo charter accompagnato da numerosi giornalisti. Secondo quanto riferito ai media dal suo partito, il Pakistan Muslim League-Nawaz (Pml-N), Sharif atterrerà nella capitale Islamabad prima di proseguire per Lahore, dove i suoi sostenitori si riuniranno per una manifestazione di bentornato a casa, ha detto il suo partito. "Questo è un momento di speranza e di festa. Il suo ritorno è di buon auspicio per l'economia del Pakistan e per la sua gente", ha detto uno dei leader del Pml-N, Khawaja Muhammad Asif. A Lahore sono stati allestiti numerosi striscioni e manifesti di benvenuto. All'inizio di questa settimana, l'Alta Corte di Islamabad ha concesso a Sharif - sul quale pesano una condanna per corruzione ed una pena detentiva incompiuta - una cauzione protettiva fino a martedì 24 ottobre, eliminando la minaccia di arresto immediato una volta rientrato nel Paese. (segue) (Inn)