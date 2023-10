Medio Oriente: Oms, aiuti arrivati a Gaza soddisfano a malapena le esigenze sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti che stanno arrivando nella Striscia di Gaza, attraverso il valico di Rafah, soddisferanno "a malapena" le crescenti esigenze sanitarie, mentre le ostilità continuano a crescere nella regione. Lo ha annunciato l'Organizzazione mondiale della Sanità su X (ex Twitter). "Con l’arrivo in Egitto di ulteriori rifornimenti per Gaza nei prossimi giorni, l’Oms chiede un’operazione umanitaria potenziata, sostenuta e protetta per prevenire morti e ridurre sofferenze evitabili", ha aggiunto l'Oms. (Res)