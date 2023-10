Banche: Abi, arrivano nuovi podcast “Parole di innovazione” e “Parole di sostenibilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano “Parole di innovazione” e “Parole di sostenibilità”, nuovi episodi tutti da ascoltare e anche da leggere, dedicati alle principali soluzioni a supporto dell'accesso e dell'operatività in banca e alla finanza sostenibile. Sono i podcast di Abi – riferisce una nota – che in modo semplice e immediato raccontano i principali termini e concetti da conoscere per muoversi nel mondo della multicanalità e innovazione e in quello della sostenibilità. L'iniziativa fa parte delle proposte del Mese dell'educazione finanziaria, la manifestazione promossa a livello nazionale dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, in svolgimento a ottobre. In tutto sono dieci puntate online da ascoltare, ma anche da leggere grazie a una versione testuale dei contenuti, tramite brochure pieghevole. Con questi nuovi podcast, Abi mette a disposizione dei cittadini, anche meno esperti, brevi approfondimenti con l'obiettivo di supportarli nella comprensione dei temi legati al mondo bancario e del risparmio e a come questo stia cambiando alla luce della trasformazione digitale e della transizione sostenibile. Realizzata dall'Abi, l'Associazione bancaria italiana, con il supporto del Centro del Libro parlato dell'Uici, l'Unione italiana ciechi ed ipovedenti Onlus Aps, l'iniziativa è in collaborazione con le Associazioni dei consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del consumatore, Centro tutela consumatori utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento consumatori, Movimento difesa del cittadino, Udicon, Unione nazionale consumatori. (segue) (Com)