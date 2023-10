Banche: Abi, arrivano nuovi podcast “Parole di innovazione” e “Parole di sostenibilità” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parole di innovazione” sono brevi approfondimenti per conoscere sempre di più aspetti economici legati all'innovazione in banca, alla multicanalità e all'accessibilità. Il podcast si sviluppa nell'ambito dei lavori congiunti tra il settore bancario e le Associazioni dei consumatori e rappresenta una novità tra gli strumenti formativi e informativi promossi da Abi. Accessibilità e canali digitali per favorire l'inclusione, Accessibilità fisica, Furto di identità, Pagamenti istantanei: puntata dopo puntata, questi gli aspetti messi in luce per supportare la capacità dei cittadini nell'utilizzo delle tecnologie, nell'interazione con esse in modo competente e positivo, e nella scelta delle soluzioni e dei servizi bancari più utili rispetto ai propri bisogni. La serie “Parole di sostenibilità” si sviluppa nell'ambito dei lavori dell'Abi con le associazioni dei consumatori su finanza sostenibile e Agenda 2030, per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite. Questi nuovi episodi rafforzano un percorso già avviato: le nuove puntate rappresentano la seconda parte di un progetto informativo e formativo lanciato a ottobre scorso. (segue) (Com)