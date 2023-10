Banche: Abi, arrivano nuovi podcast “Parole di innovazione” e “Parole di sostenibilità” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questi i nuovi temi trattati: Educazione finanziaria; Esg cioè i fattori ambientali, sociali ed economici da considerare per lo sviluppo di attività in grado di contribuire a realizzare una crescita più equa, inclusiva e duratura; Green Deal, il patto “verde” per la sostenibilità in Europa; Mobilità sostenibile; Sharing economy o economia della condivisione; Transizione ecologica. Il podcast mette quindi al centro il cittadino e la sua capacità di svolgere un ruolo significativo nello sviluppo di pratiche sostenibili, sia di consumo e produzione sia di investimento, sempre più rispettose dell'ambiente, delle persone e del contesto in cui esse vivono. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività che Abi e le banche realizzano per favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario, tramite la diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, ed è in sinergia con l'attuazione degli impegni promossi dall'Agenda 2030 dell'Onu. Con il lancio dell'iniziativa, per la sua più ampia diffusione, questo nuovo strumento informativo ed educativo diretto alla clientela viene messo a disposizione dell'Uici, delle associazioni dei consumatori e di tutte le banche. (Com)