- Oltre 1.600 bambini sono stati uccisi in due settimane di bombardamenti a Gaza e più di 4.200 sono stati feriti. Lo riferisce in una nota l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef) in una stima provvisoria. L'uccisione e la mutilazione di bambini, gli attacchi su ospedali e scuole e la negazione dell'accesso umanitario costituiscono gravi violazioni dei diritti dei bambini, scrive Unicef. (Com)