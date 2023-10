Enti locali: Gasparri (FI), urgente definire questione numero mandati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- È urgente definire la questione del numero dei mandati per gli enti locali. Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Senato e responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia, Maurizio Gasparri. “Forza Italia si è confrontata nell'ambito del centrodestra condividendo l'idea che per i comuni più piccoli, in particolare per quelli che hanno meno di mille abitanti, si possa abolire il limite dei mandati e che per i comuni fino a tremila abitanti e poi quelli fino a dieci/quindicimila si possa studiare un meccanismo di quattro mandati o di tre mandati in proporzione alla popolazione. Ovviamente sono misure che vanno condivise non solo nell'ambito della coalizione, ma nell'ambito del Parlamento”, sottolinea Gasparri, che aggiunge: “L'essenziale è dare una certezza ai Sindaci dei piccoli comuni ben prima del prossimo turno amministrativo di giugno. Come sappiamo oggi, fare il sindaco è un atto di eroismo. Fare il sindaco in un piccolo comune è un atto di coraggio ancora maggiore vista la scarsità dei mezzi e le giuste esigenze dei cittadini, che nei piccoli centri possono manifestarle, in maniera costante, direttamente nelle amministrazioni. È tempo di prendere una decisione per garantire continuità amministrativa ai comuni e sciogliere una questione che da molto tempo è sul tavolo". (Rin)