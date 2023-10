Europee: Calenda, votato ingresso Azione in Alde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Leader di Azione

19 luglio 2021

- Questa mattina insieme a Giulia Pastorella “ho partecipato al congresso del gruppo dell'Alde dove è stato votato il nostro ingresso come Azione nell'Alleanza dei democratici e liberali per l'Europa”. Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. “È una buona notizia per il nostro partito e per il percorso che stiamo facendo verso le elezioni Europee del prossimo anno. Avanti”, aggiunge. (Rin)