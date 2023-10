© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cancellare 18app è un grave errore. Lo scrive su X la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, del Partito democratico. “Non solo ha avvicinato migliaia di giovani alla cultura ma è diventato un modello di successo per numero di registrazioni e un riferimento per altri paesi. La destra è nemica della cultura e anche in questo caso non manca di dimostrarlo”, aggiunge. (Rin)