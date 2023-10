Finanza: Foti (Fd’I), giudizio Standard and Poor’s conferma serietà governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' motivo di soddisfazione il giudizio dell'agenzia Standard and Poor’s che ha confermato il rating per il nostro Paese, che rimane fermo a BBB: dunque, niente downgrade e niente revisione dell'outlook che resta stabile. Lo dichiara in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. “Il primo giudizio, da parte di una delle più importanti agenzie di rating, sui nostri conti pubblici risulta dunque essere estremamente positivo, a dimostrazione della serietà del governo Meloni e delle politiche intraprese per rilanciare l'economia, volte a tutelare i cittadini rispettando, al tempo stesso, gli equilibri di finanza pubblica. Si tratta dell'ennesima testimonianza della fiducia che a livello internazionale gode il sistema economico italiano. Nonostante i gufi e la difficilissima congiuntura internazionale in cui ci troviamo, la nave Italia, come ha avuto anche modo di dire il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sta tenendo la barra dritta grazie alle misure portate avanti da un esecutivo che sta finalmente rimettendo al centro l'interesse esclusivo della Nazione", aggiunge. (Rin)