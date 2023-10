Medio Oriente: Summit pace, Al Sisi invita a proteggere civili innocenti di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, si è rivolto alla comunità internazionale chiedendo di fornire protezione al "popolo palestinese e ai civili innocenti" nella Striscia di Gaza. Durante il Summit per la pace in corso al Cairo, Al Sisi ha affermato di aver compiuti sforzi "dal primo momento" per trasportare aiuti a Gaza tramite il valico di Rafah "nonostante i ripetuti bombardamenti effettuati per impedirlo". (Cae)