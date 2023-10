Enti locali: Lepore, grazie a investimenti Comuni centrali per sfide future

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pnrr è una grande occasione per rigenerare le periferie, dare nuove opportunità, promuovere l'inclusione, realizzare nuovi nidi e nuova offerta scolastica pubblica. “Ecco perché gli enti locali, i Comuni e le città oggi sono importanti nel nostro paese per ridurre le diseguaglianze e per vincere le sfide del futuro". Ad evidenziarlo è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, in un videomessaggio al sito Anci alla vigilia della 40ma Assemblea annuale dell'Anci al via il 24 ottobre a Genova. Lepore porterà il suo contributo nel corso della seconda giornata intervenendo ad un panel su “Governare la complessità: le grandi infrastrutture per il paese”, un tema che lo vede in prima linea. "Sono tanti i progetti che ci vedono coinvolti in questo momento, in particolare grazie ai fondi del Pnrr e non solo. La maggior parte degli appalti pubblici in Italia, circa il 25 per cento, – ricorda il sindaco felsineo - vengono portati avanti dai Comuni e dagli enti locali che, grazie alla loro autonomia, alla loro passione ed alla loro conoscenza delle problematiche dei territori, avendo a fianco le loro comunità, sanno come mettere a terra i progetti realizzare le opere e rispettare i tempi". Quella appena conclusa è stata una fase importante da questo punto di vista coi sindaci sempre protagonisti. "Abbiamo dato una grande prova in questi primi mesi dell'anno ma anche negli anni che abbiamo alle spalle, alle prese con la pandemia e dopo la guerra, l'aumento inflazione e le grandi problematiche sociali", rimarca Lepore, che invita i suoi colleghi a partecipare: "Vi aspettiamo in migliaia per portare avanti il nostro Paese e per riunire Nord e Sud". (Rin)