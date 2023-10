© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono indignato dalla violenza contro i civili nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e in Israele. Lo ha detto il re giordano Abdullah II al Summit per la pace in corso al Cairo. "E' crudele e non culturalmente accettabile sotto tutti i punti di vista", ha aggiunto, affermando che si tratta di una "flagrante violazione del diritto internazionale e un crimine umanitario". (Cae)