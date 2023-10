Roma: sfiorata tensione a Porta Portese, fermato corteo spontaneo studenti sinistra diretto al Miur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lievi tensioni a Porta Portese a Roma mentre si stanno svolgendo due presidi, uno all' Esquilino per la Palestina organizzato da associazioni di sinistra, e uno studentesco al ministero dell'Istruzione indetto dai movimenti studenteschi di destra. Un gruppo di studenti della rete di sinistra ha dato vita a un corteo spontaneo e puntava a raggiungere il ministero: i giovani sono stati fermati dalla polizia, c'è stato un confronto acceso con le forze dell'ordine rientrato in pochi minuti, alcuni giovani sono stati identificati. Al momento il gruppo di manifestanti ha accettato di essere dirottato verso Piramide e si muove in quella direzione.(Rer)