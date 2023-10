Business news: Renault, terzo trimestre ricavi a 10,5 mliardi di euro (+7,6 per cento)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023 Renault ha registrato un aumento dei ricavi del 7,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a 10,5 miliardi di euro. Lo ha reso noto il gruppo con un comunicato. Nel primi nove mesi del 2023 l'aumento dei ricavi è stati del 21,1 per cento, a 37,4 miliardi di euro. Per il 2023 Renault conferma di raggiungere un margine operativo compreso tra il 7 e l'8 per cento. Nel comunicato il direttore finanziario di Renault Group, Thierry Pieton, ha parlato di una "solida performance", spiegando che il gruppo entra nell'ultimo trimestre del 2023 con "fiducia". (Frp)