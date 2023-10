Business news: Romania, volume lavori di costruzione aumentato nei primi otto mesi del 13,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume dei lavori di costruzione è aumentato, tra il primo gennaio e il 31 agosto 2023, rispetto allo stesso periodo del 2022, come serie lorda, del 13,2 per cento, e come serie corretta in base al numero di giorni lavorativi e alla stagionalità, del 13,7 per cento. Lo ha annunciato l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Per quanto riguarda gli elementi strutturali, nel periodo citato, come serie lorda, si sono registrati incrementi nei lavori di nuova costruzione (+12,8 per cento) e nei lavori di manutenzione e riparazione correnti (+9,3 per cento). Per quanto riguarda gli oggetti da costruzione, si registrano incrementi nelle costruzioni ingegneristiche (+34,4 per cento) e negli edifici non residenziali (+1,2 per cento). Gli edifici residenziali sono diminuiti del 6,8 per cento. Nell'agosto 2023, rispetto a luglio 2023, il volume dei lavori di costruzione è aumentato, come serie lorda, dell'11,8 per cento e come serie corretta in base al numero di giorni lavorativi e alla stagionalità del 4,6 per cento. Rispetto all'agosto 2022, nello stesse mese del 2023, il volume dei lavori di costruzione è aumentato, come serie lorda, in totale, del 19,4 per cento e come una serie corretta del 18,1 per cento. (Rob)