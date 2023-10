Business news: Kazakhstan e Germania concordano programma per gestione risorse idriche in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Risorse idriche del Kazakhstan e la Società tedesca per la cooperazione internazionale (Giz) hanno firmato un accordo per l’attuazione di un programma regionale di gestione delle risorse idriche in Asia centrale. Lo rende noto il servizio stampa del ministero kazakho, precisando che l’intesa è valida fino al febbraio del 2027. Il programma, che coinvolge oltre a Germania e Kazakhstan anche Afghanistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan, rientra nel quadro dell’iniziativa “Asia centrale verde”, che punta a sviluppare misure per migliorare l’uso efficiente delle risorse idriche nella regione, ad attuare progetti pilota per mitigare gli impatti del cambiamento climatico e ad adattarvi i bacini dei fiumi Amu Darya e Syr Darya. La Germania fornirà esperti, tecnologie e risorse finanziarie, e addestrerà specialisti locali. “Spero che le nostre azioni congiunte ci permettano di raggiungere gli obiettivi e di rafforzare la cooperazione tra i Paesi dell’Asia centrale nella gestione delle risorse idriche. L’efficace e giusto uso dell’acqua è uno dei grandi problemi della nostra regione, che risolveremo solo lavorando insieme”, ha commentato il ministro kazakho Nurzhan Nurzhigitov. (Res)