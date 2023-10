Sardegna: Aou di Cagliari vince premio Smau 2023 per innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In concreto, la piattaforma – grazie proprio all’intelligenza artificiale – sarà in grado di diagnosticare i tumori del retto in modo rapido e con molta più accuratezza dei sistemi attualmente in uso. "Il software, una volta che verrà reso operativo, - dicono Giancarlo Angioni e Angelo Restivo – potrà dare un significativo contributo al sistema sanitario con un grande beneficio per i pazienti". Il tumore al retto è la seconda causa di morte negli uomini (dopo il tumore del polmone) e la terza nelle donne (dopo il tumore al seno e al polmone). Nel 2022, in Italia sono state stimate 48.100 nuove diagnosi di tumore del colon-retto (erano 43.702 nel 2020). Lo sviluppo di sistemi di diagnosi sempre più sofisticati e precisi è uno degli obiettivi primari dell’attività di ricerca per la cura alle malattie oncologiche. Riuscire ad avere una diagnosi precoce è un aspetto cruciale per stabilire una cura efficace. (Rsc)