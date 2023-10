© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha emesso un avviso di viaggio di alto livello per Giordania, Egitto e Marocco. Il ministero degli Affari esteri di Israele e il Consiglio di sicurezza nazionale hanno inoltre consigliato ai cittadini israeliani di non recarsi negli Emirati Arabi Uniti, in Indonesia, Bahrein, Bangladesh, Maldive, Malesia e Turchia. (Res)