Finanza: Ronzulli (FI), Standard and Poor’s promuove Italia, bocciate le cassandre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è fiducia nell'Italia, c'è fiducia nella nostra stabilità e nella capacità del governo di tenere al sicuro i conti pubblici. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, commentando l'aggiornamento del rating dell'Italia da parte di Standard and Poor's. “C'è invece meno fiducia nelle doti divinatorie degli uccelli del malaugurio della sinistra, che già pregustavano bocciature e figuracce, esercitandosi nello sport in cui eccellono: tifare contro l'Italia. Standard and Poor’s ha bocciato proprio loro, i fanatici dello spread, ha rimesso a posto le cassandre e ha promosso una manovra seria e responsabile, realizzata da un governo serio e responsabile. Una manovra che guarda indietro per tutelare gli ultimi, e avanti, per dare sviluppo e benessere al Paese", aggiunge. (Rin)