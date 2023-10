Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNELa vicesindaco Anna Scavuzzo partecipa all'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università Bocconi. Intervengono Andrea Sironi, Presidente dell’Università Bocconi; Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi; Ngozi Okonjo-Iweala, Direttrice Generale Organizzazione Mondiale del CommercioVia Roentgen, 1 (ore 10:30)REGIONEL'assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi visita l'oasi Lipu di Cesano Maderno.Oasi Lipu, via don Luigi Orione, 43 Cesano Maderno/MB (ore 9:30)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipa all'inaugurazione del nuovo parco giochi di Casargo (Lc).scuola primaria, via Scuri, Casargo/Lc (ore 10)L'assessore all'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi, interviene all'inaugurazione dell'impianto di biogas dell'azienda agricola "Corte Bugno di Cortesi".strada Cavallotti Garolda di Roncoferraro/MN (ore 11)Il gruppo del Pd, con una delegazione guidata dal capogruppo Pierfrancesco Majorino, è presente al presidio promosso dal comitato promotore del referendum sulla sanità lombarda.piazza Città di Lombardia, lato via Galvani (ore 11)Massimo Sertori, assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica è presente alla cerimonia di inaugurazione della nuova palestra comunale, del campetto polifunzionale e dell'area esterna attrezzata presso la sede dell'Istituto comprensivo.Istituto comprensivo via Aldo Moro Traona/So (ore 11)Il sottosegretario alla Presidenza con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipa all'evento organizzato per celebrare i 40 anni dall'istituzione del Parco regionale del Monte Barro e i 10 anni dall'apertura dell'ostello.Centro turistico culturale dell'eremo di Monte Barro Galbiate/LC (ore 11)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Elena Lucchini partecipa al congresso di Andi Lombardia “Odontoiatria 4.0, la rivoluzione digitale”.Centro congressi Cariplo Via Romagnosi, 8 (ore 13:15)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Elena Lucchini, partecipa all'evento “Città delle donne” che prevede l'inaugurazione di due panchine rosse dedicate alla lotta contro la violenza di genere. Parco Brugnatelli, Rivanazzano Terme/Pv (ore15:30); Piazza Roma 30, Retorbido/Pv (ore 16:30)L'assessore alla Casa e housing sociale, Paolo Franco, partecipa alla XIX edizione dell'evento Arte Sport Solidarietà. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.Teatro Serassi, Via Sereno Locatelli Milesi, 6 Villa d'Almè/BG (ore 20:30)VARIEInaugurazione del nuovo Centro TOG Carlo De Benedetti: un polo di eccellenza di tremila mq realizzato dalla Fondazione TOG - Together To Go onlus per sostenere il presente e il futuro di bambini e ragazzi con patologie neurologiche. Intervengono, tra gli altri: Il presidente della Fondazione TOG Carlo De Benedetti; il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli; il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini.Via Livigno, 1 (ore 11)Presentazione del Restauro delle Formelle del soffitto della quattrocentesca chiesa di Santa Maria della Consolazione ad Almenno San Salvatore (BG). Intervengono tra gli altri: Marco Magnifico - Presidente del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano; Onorina Carminati, assessore alla Cultura; Luca Scaburri, direttore dei lavori di restauro, Paolo Manzoni, Storico.Via Convento, 2 Almenno San Salvatore/ Bg (ore 11)Presidio di Fratelli d’Italia per ricordare ai cittadini che tra una settimana l’amministrazione di Milano renderà più caro il pass di ingresso nella Ztl del centro storico.Piazza Oberdan (ore 15)Cerimonia finale di consegna del premio costruiamo il futuro di numerose associazioni della Città Metropolitana di Milano. Presenta l'evento Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro. Intervengono, tra gli altri: Vittorio Brumotti, conduttore tv; Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan e commentatore tv; Martina Rabbolini; nuotatrice paralimpica. Marco Riva, presidente Coni - Comitato Regionale Lombardia; Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano; Don Stefano Guidi, direttore Fondazione Oratori Milanesi; Dario Castelli, vicepresidente Federfarma Milano, Lodi e Monza Brianza e Fabio Schiavolin, amministratore delegato Snaitech.Auditorium Allianz MiCo di Milano (ore 15) (Rem)