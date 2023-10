Cinema: Sangiuliano, basta finanziare film fantasma senza spettatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I numeri parlano chiaro, andate a leggerli: si sono sprecati milioni di euro per finanziare film che sono passati in sala per pochissimi giorni, con numeri di spettatori e incassi ridicoli. E che in molti casi non hanno neanche avuto accesso alle piattaforme e alle Tv. “Ci sarà a breve una riforma severa per eliminare evidenti storture”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in un’intervista a “Il Sole 24 Ore”. “Uno spreco di risorse immenso. Sono stati dati soldi senza controllo facendo lievitare i costi”, ha sottolineato il ministro, che ha aggiunto: “Il cinema sta molto a cuore sia al governo, sia a me perché lo riconosciamo come una delle forme di arte più rilevanti, moderna e vicina a tutti, oltre ad essere una filiera che dà lavoro a tante persone. Poi tutti i ministri sono stati giustamente chiamati a proporre contenimenti di spesa”. “Ho chiesto che i fondi restassero nel perimetro della cultura. Quindi per dare centri culturali ai giovani, fare la manutenzione di tutti i musei italiani, investire in biblioteche multimediali, procedere a nuovi scavi”, ha precisato. (Rin)