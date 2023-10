Italia-Slovenia: al via da oggi i controlli temporanei al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in vigore da oggi i controlli al confine con la Slovenia decisi dal governo italiano. A partire dalle ore 14 a chi attraversa il confine per entrare in Italia potranno essere chiesti i documenti e ci saranno dei controlli da parte della polizia. La stessa cosa verrà applicata dalla Slovenia con Ungheria e Croazia. Il confine tra Italia e Slovenia è lungo complessivamente 232 chilometri e vede 22 valichi principali. L’Italia ha deciso lo scorso 18 ottobre di introdurre dei controlli temporanei al confine, alla luce degli sviluppi in Medio Oriente e alla necessità di porre l’attenzione sulla rotta balcanica evitando il rischio di possibili infiltrazioni terroristiche nei flussi migratori irregolari. Il ripristino dei controlli è stato chiesto facendo ricorso alla procedura d’urgenza disciplinata dall’art. 28 del Codice Schengen. Questa procedura prevede che la prima sospensione non possa superare i dieci giorni, mentre le eventuali successive proroghe possono arrivare anche a periodi di venti giorni ciascuna, sino ad un massimo complessivo di due mesi. Raggiunto il termine massimo, è possibile attivare la procedura ordinaria (art. 25), prorogando la sospensione dei parametri di Schengen di ulteriori quattro mesi, sino ad un totale complessivo di sei mesi. A sua volta la Slovenia ha deciso di introdurre, sempre a partire da oggi, dei controlli analoghi per almeno dieci giorni ai confini con Croazia e Ungheria. (segue) (Seb)