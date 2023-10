Italia-Slovenia: al via da oggi i controlli temporanei al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente e leader del Partito democratico sloveno (Sds) all'opposizione, Janez Jansa, si è detto d'accordo con la misura decisa da Roma. Jansa aveva già proposto una discussione sull'aumento del numero di attraversamenti illegali delle frontiere durante una riunione del Consiglio per la sicurezza nazionale a luglio. Tuttavia, secondo Jansa, la proposta era stata allora "arrogantemente respinta" dal governo di Robert Golob. "Con la decisione dell'Italia è diventato chiaro che il Paese vicino ne ha abbastanza di ignorare il problema e quindi, seguendo l'esempio dell'Austria, sta introducendo un controllo alla frontiera", ha sottolineato Jansa. Del fatto che questa sia la strada da seguire è convinto anche il movimento Nuova Slovenia-Democratici cristiani (Nsi), per il quale non è però chiaro "se sia sufficiente". Nella coalizione di maggioranza, invece, le reazioni alla misura non sono state univoche. Il Movimento Svoboda e i Socialdemocratici non si sono pronunciati. "Qualsiasi intervento, anche con la presenza della polizia e dell'esercito, è una grave ingerenza nella vita delle persone lungo il confine", ha affermato Matej Tasner Vatovec, leader del Partito della sinistra, partner minore di coalizione. (Seb)